Встреча Януковича и Медведева в Москве даже не планировалась

Информация о завтрашней встрече Президента Украины Виктора Януковича и президента России Дмитрия Медведева в Москве не соответствует действительности. Об этом УНИАН сообщил высокопоставленный источник в дипломатических кругах РФ .

«Ничего подобного даже близко нет. Такая встреча завтра не планировалась и не планируется», - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, эта дата в СМИ могла появиться потому, что ранее на 29 июня планировалось заседание украинско-российской межгосударственной комиссии под руководством президентов двух стран, однако было уже давно перенесено ориентировочно на 29 июля.

Он подчеркнул, что даже эта дата – 29 июля - рабочая и еще не согласована окончательно. По его словам, в любом случае провести заседания планируется в Украине.

Как сообщалось, сегодня российская «Независимая газета» написала, что завтра, 28 июня, в Москве планируется заседание украинско-российской межгоскомиссии под руководством президентов, в ходе которой будут обсуждаться проблемные вопросы границ и газа.