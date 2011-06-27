Израиль готов остановить очередную «флотилию мира»

Правительство Израиля считает необходимым применить силу для остановки очередной «флотилии мира», если она попытается прорваться в сектор газа, сообщает «Интерфакс».

Такое решение принято на заседании правительства в узком составе. Министры решили, что израильским ВМС нужно быть готовым остановить флотилию. В то же время, в правительстве предупредили, что во время такой операции нужно применять минимум силы. Согласно указаниям кабинета министров, на судах, входящих во флотилию мира должен быть произведен обыск, а находящиеся на борту люди будут задержаны.

В то же время, власти Израиля готовы продолжать дипломатические усилия, чтобы воспрепятствовать отправлению такой флотилии к сектору Газа.

Ожидается, что новая «флотилия мира» с грузом гуманитарной помощи для палестинцев может отправиться к сектору Газа в ближайшие дни, отмечает ЭФЭ. Пока неясно, из какого порта выйдут суда.