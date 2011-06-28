Литвин уверен, что менять Конституцию должен только парламент

Спикер Верховной Рады Владимир Литвин убежден, что изменения в Конституцию должен принимать только парламент. Об этом он сказал в эфире Национальной телекомпании Украины, передает УНИАН.

Литвин подчеркнул, что «принимать Конституцию имеет право только Верховная Рада, потому что так требует действующая Конституция, поскольку речь идет об изменениях, дополнениях, о новой редакции, как там угодно, Основного закона Украины».

Руководитель парламента подчеркнул, что не возражает против идеи конституционной ассамблеи.

При этом уточнил, что «конституционные ассамблеи, как правило, создавались, когда шел процесс формирования государства, когда была чрезвычайно сложная ситуация».



По его словам, создавая конституционную ассамблею, «мы тем самым невольно демонстрируем, что в Украине какая-то есть чрезвычайщина».



«Я ее не вижу», - подчеркнул он.

При этом Литвин добавил: «Но если конституционная ассамблея с привлечением экспертов и специалистов наработает приемлемый документ, который бы соответствовал сегодняшним потребностям и перспективам Украины, то честь ей и хвала».