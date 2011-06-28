Тимошенко помогла Фирташу получить визу в США

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко помогла бизнесмену Дмитрию Фирташу получить визу в США. Об этом она написала на своей странице в сети Twitter.

«Помогла Фирташу с визой в США, ему не давали. Его приглашают в США по моему иску на 22-е. Нужно и Киреева взять, пусть посмотрит, что такое суд», - отметила политик.

Напомним, что судья окружного суда южного округа Нью-Йорка Ричард Салливан приказал совладельцу компании Росукрэнерго Фирташу и Тимошенко явиться в суд 22 июля в 11:45. Об этом говорится в ордере судьи от 21 июня, копией которого располагает Kyiv Post.