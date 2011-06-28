Азаров заверил, что разговоры о его отставке специально провоцируют

Премьер Николай Азаров уверен, что разговоры о его отставке провоцируют специально. Об этом он сообщил в эфире телеканала «1+1».

Премьер рассказал, что у него был разговор с президентом на тему его отставки.

На вопрос, чем он закончился, Азаров ответил: «Известно чем. Я работаю».

«Дело в том, что есть определенные технологии, которые хотят создать неуверенность правительства, неуверенность у премьер-министра. Эти технологии хорошо известны. Поэтому я нормально на это смотрю», - заявил он.

Азаров уточнил, что «у нас сторона оппозиции: чем хуже, тем лучше».

«У нас оппозиция всегда руководствуется этим принципом… Кого-то мы не устраиваем, как правительство», - отметил премьер.

Он также сообщил, что были заказные материалы в прессе, где «правительство обвиняли в чем угодно»".