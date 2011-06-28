Азаров: Тимошенко имела личные интересы

У экс-премьера Юлии Тимошенко был личный интерес для подписания газовых соглашений в 2009 году. Такое мнение озвучил премьер Николай Азаров в эфире телеканала «1+1».

На вопрос, почему Тимошенко подписала столь невыгодные для Украины газовые соглашения, Азаров отметил: «Вот сейчас будет суд. Давайте послушаем, что там будет говориться на суде».

«Я могу только высказать свое предположение: был интерес, конечно 100%. Я думаю, личный интерес. Потому что исходить из государственных интересов, и подписывать такие невыгодные соглашения, трудно», - уточнил он.

Премьер заявил, что не представляет, «какие там могли быть еще интересы, кроме личных».

Азаров высказал пожелание, чтобы судебное разбирательство было «достаточно европейским, свободным и открытым».

«Я хотел бы только одного, что бы все это осуществлялось достаточно прозрачно, в рамках законодательства, чтобы все эти люди имели право и возможности защитить себя. Я никому бы не пожелал оказаться на скамье подсудимых», - отметил он.