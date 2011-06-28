Азаров: Обвал гривне не грозит

Украине не грозит обвал курса гривни. Об этом заявил премьер-министр страны Николай Азаров в эфире телеканала 1+1.

«Это похоронные настроения. Я прекрасно знаю о финансовой ситуации в стране. Никакого обвала гривни завтра не будет», - указал глава правительства.

При этом, по его словам, способствовать стабильности курса национальной валюты могут деньги, полученные от Международного валютного фонда (МВФ).

Вместе с тем, премьер-министр подчеркнул, что кредит МВФ уже не является необходимым для Украины. «(Деньги) придут рано или поздно. Дело в том, что я сейчас считаю, что их приход не является таким необходимым для нас. Сейчас для нас самое важное - это ценовая стабильность», - сказал Азаров, добавив при этом, что для выполнения требования МВФ относительно повышения тарифов на газ для населения «сейчас не время».

Ранее Азаров заявлял, что сейчас курс гривни «стабильный, как никогда». Глава правительства также заверял, что курс национальной валюты останется стабильным и в дальнейшем.