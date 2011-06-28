Сегодня Янукович и Медведев не встретятся в Москве

Информация о встрече президента Украины Виктора Януковича и президента России Дмитрия Медведева 28 июня в Москве не соответствует действительности. Об этом сообщил высокопоставленный источник в дипломатических кругах России.

«Ничего подобного даже близко нет. Такая встреча (28 июня) не планировалась и не планируется», - цитирует источник Украинская правда.

По его словам, эта дата в СМИ могла появиться потому, что ранее на 29 июня планировалось заседание украино-российской межгосударственной комиссии под руководством президентов двух стран, однако оно было уже давно перенесено ориентировочно на 29 июля.

Он отметил, что даже эта дата - 29 июля - рабочая и еще не согласована окончательно. По его словам, в любом случае провести заседание планируется в Украине.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что 28 июня в Москве планируется заседание украино-российской межгосударственной комиссии под руководством президентов, в ходе которой будут обсуждаться проблемные вопросы границ и газа.