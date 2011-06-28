Азаров рассказал, как он скопил миллион

Премьер Николай Азаров заявил, что он откладывая часть зарплаты - получил почти миллион. Об этом он сообщил в эфире телеканала «1+1», комментируя свою декларацию о доходах.

«Я, как-то незаметно, откладывая часть своей заработной платы, вот скажем на своем сберегательном счете, получил почти миллион гривен», - заявил он.

«А ведь я уже сорок лет, вообще-то говоря, очень высокооплачиваемый, по советским меркам, чиновник», - уточнил премьер.

Азаров сообщил, что первую свою машину купил за «тринадцатую зарплату, квартальную премию и обычную зарплату».

«5600 на автомобиль «Жигули», я без всякой сберегательной книжки сразу же заплатил», - уточнил премьер.

Азаров подтвердил, что имеет квартиру в центре столицы: «Да. Но я там ни разу не ночевал».

«Я с 1996 года живу в «Конча-Заспе» на государственной даче. Это так крупно называется: госдача. Сначала был очень маленький деревянный домик. Потом меня президент Кучма переселил в более-менее приличный дом. И вот я с тех пор там живу», - рассказал премьер.