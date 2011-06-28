Азаров обвинил Тимошенко в высоких пенсиях для чиновников

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что чрезмерно высокие пенсии появились во время руководства Кабинетом министров Юлией Тимошенко. Об этом глава правительства заявил в интервью телеканалу 1+1.

«Давайте вспомним, а откуда появились такие высокие пенсии?.. Вот как вдруг появились пенсии пятьдесят тысяч гривень, сорок тысяч?. А вот вспомним тогда 2005 год, кто стоял во главе правительства?», - сказал Азаров.

«А она (Тимошенко) приняла решение поднять зарплату, например, Верховному суду в десять раз… Судьи Верховного суда стали получать очень большие зарплаты, по ее решению. А потом подтянулись к ним прокуроры. Ну нельзя же было, чтобы председатель Верховного суда в десять раз меньше получал зарплату, чем Генеральный прокурор. А как только подтянулись прокуроры, подтянулись министры. Ну нельзя, чтобы министр получал в десять раз меньше, чем прокурор», - отметил премьер.

«А как только была повышена зарплата министрам, подтянулись народные депутаты. И пошло, и поехало. То есть, именно тогда, в 2005 году появился колоссальный разрыв между средней заработной платой и максимальными заработными платами. А к ним привязались и пенсии», - подытожил Азаров.