В Греции пройдет забастовка

В Греции сегодня - всеобщая забастовка. Бастуют большинство работников бюджетных учреждений, включая врачей, водителей машин «скорой помощи», журналистов государственных СМИ и даже актеров государственного театра.

Как передает радио Свобода, они протестуют против принятия правительством плана сокращения бюджетных расходов на 28 млрд. евро.

В понедельник премьер-министр Георгиос Папандреу призвал парламент одобрить меры жесткой экономии, что является главным условием получения помощи от ЕС и МВФ в объеме 12-и млрд. евро.

Греция переживает острый долговой кризис. Уровень безработицы в стране превышает 16%.