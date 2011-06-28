Азаров рассказал о своем отношении к Тимошенко

У премьер-министра Украины Николая Азарова нет оснований позитивно относиться к экс-премьер-министру Юлии Тимошенко. Об этом глава правительства заявил в интервью телеканалу 1+1.

В частности, Азаров отметил, что дважды принимал от Тимошенко «полную разруху в стране». «Скажите, какой у меня может быть позитив, скажем, от упоминания о ней», - указал он.

«Вот я в 2005-м году, в январе месяце сдавал ей дела, страна была абсолютно благополучная. В 2007 году мы, уходя, оставляли абсолютно благополучную страну. Я просто удивляюсь, как можно было без всякого кризиса, кризис разразился в конце восьмого года, то есть, еще до кризиса было далеко, так обвалить ситуацию за какие-то пять-шесть месяцев. В строительстве, валютная ситуация, ситуация в казначействе. Я ей 24 млрд. гривень оставлял. Это, скажем, хватило по тем расходам, наверное, месяцев на четыре. То есть, можно вообще ничего не делать четыре месяца, а только деньги тратить», - сказал Азаров.

Отвечая на уточняющий вопрос о причинах сложной ситуации во время руководством Тимошенко Кабинетом министров, Азаров отметил: «А вспомните Юлину тысячу, например. Это только одно из популистских решений, которое оставило страну как раз перед кризисом в состоянии развала, отсутствия финансов».