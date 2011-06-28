Янукович на День Конституции пообещал новый Основной закон

Президент Украины Виктор Янукович обещает совершенствовать Основной закон страны. Об этом сказано в его поздравлении по случаю Дня Конституции, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства.

«Пятнадцать лет назад парламент принял Основной закон - Конституцию Украинского государства. Был заложен фундамент для развития Украины как суверенной, демократической, социальной и правового страны. Сейчас Конституция - главное правовое соглашение украинского народа», - сказано в поздравлении.

Янукович отметил, что намерен развивать и совершенствовать Конституцию Украины.

«Мы развиваем и совершенствуем Конституцию Украины, чтобы она соответствовала современным потребностям общественного развития и учла политический опыт нашего государства. Именно поэтому я поддержал идею создания Конституционной ассамблеи. Путем новейшего конституционного процесса мы сделаем еще один шаг к утверждению принципа верховенства права, защиты свобод человека, к становлению новой демократической политической системы европейского образца», - отметил Президент.

«Поздравляю всех с Днем Конституции Украины. Мира, процветания и добра нашему государству и нашему народу!» - говорится в поздравлении.