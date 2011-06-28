Украина слишком вяло берется с торговлей людьми – американские эксперты

Украинское правительство принимает недостаточно эффективные меры для искоренения торговли людьми, сексуальной эксплуатации и принудительного труда, однако прилагает усилия, и ситуация становится немного лучше. К такому мнению пришли представители Госдепартамента США в своем ежегодном докладе, пишет УНИАН.

В частности, американские эксперты подсчитали, что за отчетный год граждане Украины стали жертвами торговли людьми, сексуальной эксплуатации и принудительного труда в 38 странах мира.

Женщин по-прежнему принуждают заниматься проституцией, эксплуатируют в качестве домашней прислуги, в текстильной и других отраслях легкой промышленности.

Большинство украинских мужчин, ставших жертвой торговли людьми, подвергались принудительному труду в России, в первую очередь как строители, на заводах, в сельском хозяйстве или как моряки.

Детей чаще всего принуждают заниматься проституцией или просить милостыню.

Число жертв, подвергшихся принудительному труду и принудительной проституции, в стране продолжает увеличиваться. Бездомные дети или дети в детских домах в Украине продолжали оставаться особо уязвимыми.

В самой Украине зафиксированы факты принудительного труда и сексуальной эксплуатации мужчин, женщины или детей из Конго, Молдовы, Узбекистана, Чехии и Пакистана.

За отчетный период повысилось число осужденных за подобные преступления, выявлено больше жертв, оказывалось больше помощи неправительственным организациям. Проводятся соответствующие обучения и тренинги для прокурорских работников, судей, военнослужащих миротворческих контингентов, учителей.

Тем не менее, власти не принимают достаточных мер для расследования и осуждения чиновников, соучаствующих или способствующих таким преступлениям. Дела по 149-й статье судьи нередко трактуют, смягчая приговор обвиняемым в торговле рабочей силой. Не рассмотрен и не принят разработанный в 2009 г. профильный закон. Недостаточной представляется помощь и сотрудничество с НПО. После реорганизации правительства в 2010 году не ясно, какое агентство несет основную ответственность за борьбу с торговлей людьми, говорится в докладе.

Согласно докладу, в число стран, где полностью выполняются требования американского «Акта о защите жертв торговли людьми» от 2000 г., входят сами США, страны Европы, Австралия, Канада и Южная Корея.

Вторая группа представлена государствами, где правительства стараются следовать указанному Акту. В этой категории помимо Украины, значатся Россия, Мексика, Гватемала, Китай, Индия, Ирак, Афганистан.

Хуже всего ситуация в Иране, Северной Корее, Мьянме, Кувейте, Судане, Конго, Мавритании, Эритрее, Зимбабве, Доминиканской Республике и на Кубе. Как считают американские эксперты, правительства этих государств даже не заботятся о решении проблемы торговли людьми.