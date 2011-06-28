Украине и ЕС могут договорится об ассоциации до конца года - Бузек

Соглашением об ассоциации между Европейским союзом и Украиной может быть завершено на протяжении председательства Польши в ЕС, то есть, до конца года. Об этом сказал глава Европарламента Ежи Бузек, пишет «Немецкая волна».

Оценивая последние события в Украине, Бузек выделил две новости. Хорошая, по его словам, заключается в том, что в Украине появилась стабильность. Плохая же касается того, что у руководства Евросоюза возникли сомнения, действительно ли действуют в Украине демократические принципы, в частности, свободно функционирует судебная система, могут ли свободно, без давления, работать средства массовой информации.

В то же время Бузек подчеркнул, что Украина остается главным партнером Евросоюза на Востоке, и он ожидает, что работу над соглашением об ассоциации удастся завершить еще во время польского председательствования в ЕС. Соответствующие функции Варшава перебирает на себя в июле и будет выполнять их до конца года.

Бузек также сообщил, что на протяжении следующих шести месяцев двери в ЕС должны открыться для Сербии, несмотря на то, что Брюссель все еще ждет выдачи Международному трибуналу в Гааге нескольких сербских военных преступников.