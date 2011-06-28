Тимошенко призвала защищать Конституцию от Януковича

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призывает защищать Конституцию от нынешней власти, которая вытирает ноги об Основной закон. Об этом сказано в поздравлении Тимошенко по случаю Дня Конституции Украины, сообщили «Главреду» в пресс-службе БЮТ.

В частности Тимошенко отметила, что украинский народ имеет полное право гордиться славными конституционными традициями.

«Именно наш гетман Пилип Орлык в 1710 году написал первую украинскую Конституцию. Именно на украинской земле формировались основы европейской демократии, закладывались идеи народовластия и соблюдения прав и свобод граждан», - напомнила лидер «Батькивщины».

При этом она отметила, что нынешняя власть ни во что не ставит Конституцию.

«Конституция - это символ законности. К сожалению, нынешний президент считает Основной закон Украины тряпкой, о которую он вытирает ноги. По Конституции носителем власти является только народ, и все мы, гражданское общество, должны доказать власти, что эти положения не пустые слова, а аксиома для всех без исключения. Положения Конституции являются нормами прямого действия, а потому власть обязана неукоснительно их соблюдать. Мы должны защитить Конституцию, чтобы в будущем Конституция защищала каждого из нас», - заявила Тимошенко.

«Желаю в этот праздничный день нам всем уверенности, веры, радости и добра», - сказано в поздравлении.