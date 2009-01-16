Как Президенту защититься от импичмента

16 января 2009, 12:20

Виктору Ющенко и его команде впору задуматься о реальном противодействии попытке осуществить процедуру импичмента. Вчера 408 парламентариев (завидное единодушие депутатского корпуса) приняли закон о временных следственных комиссиях, который после бюрократической борьбы может усложнить жизнь главы государства.

Один и без оружия

Банковая встретила голосование не в лучшей политической форме. Постоянный представитель президента Петр Олийнык подал в отставку из-за скандала с судьей Игорем Зварычем, новый постпред пока не назначен. Виктору Ющенко вообще как-то не везет с чиновниками, призванными представлять его интересы в законодательном органе – если при Кучме на этой должности работали годами, то при нынешнем президенте долго не задерживаются. Если так пойдет и дальше, впору будет Роману Безсмертному, несколько лет представлявшему в Верховной Раде президента Кучму, тряхнуть стариной и начать диалог с депутатским корпусом.

408 депутатов или 92% от депутатского корпуса за наполнение смыслом процедуры импичмента – по сути, констатация отсутствия диалога между главой государства и законодателями. Голоса хранящих верность президенту представителей группы «За Украину» и партии «Единый Центр» тонут в монолитном гуле возмущения действиями Ющенко. Представители разных политических сил имеют свои претензии к главе государства, но результат удручающий.

Впрочем, с двумя не голосовавшими за злополучный закон парламентариями на Банковой связывают определенные надежды. Владимир Литвин, по всей видимости, не настроен ссориться с Президентом даже в нынешней ситуации. Владимиру Михайловичу не привыкать к роли миротворца и посредника. Не нажал кнопку «за» и Сергей Левочкин, которого называют «диспетчером» допуска к телу Виктора Януковича. Зато Сергей Владимирович известен многочисленными критическими оценками ситуации в стране и работы правительства Тимошенко. Этот расклад позволяет предположить следующее развитие событий.

Пряники давай!

Партия регионов, похоже, взяла на вооружение тактику БЮТ и пытается напугать Президента, чтобы стать его единственной спасительницей. Угроза потери власти для Виктора Ющенко – скорее очевидна и реальна, поэтому договариваться придется быстро. Возможно, единственный на сегодня шанс для Президента – присоединиться к «регионалам», обещающим уволить Юлию Тимошенко. Но не стоит забывать, что  в распоряжении Виктора Ющенко находится до трех десятков преданных парламентариев, а это предполагает привлечение для увольнения действующего правительства фракции КПУ (очевидно, что в день отчета Кабинета Министров, карточки для голосования проверенные соратники леди Ю изымут не только у бютовцев, но и многих членов фракции «НУНС»). Коммунисты же в последнее время постоянно действовали в унисон с БЮТ, словно получили обещание, что в следующей избирательной кампании на алом сердце появятся серп и молот. И хотя Петр Симоненко не потерял вкуса к политическим кульбитам, вряд ли он пожертвует проверенными связями даже ради значительных бонусов.

Одна из главных проблем президентского Секретариата – отсутствие эффективных переговорщиков, способных убеждать, находить понятные аргументы, рисовать не воздушные замки, а реальные перспективы. Со стороны порой кажется, что немаленький аппарат Банковой сегодня заряжен исключительно на продуцирование публичных заявлений, тогда как закулисная работа, которая в большинстве случаях является более продуктивной, не ведется. Между тем найти подход к сердцу Виктора Януковича вполне реально, поскольку вождь «регионалов» не слывет мастером интриги, а предпочитает брать числом, а не умением. Ограничиваться чаепитиями и пустыми разговорами на Банковой после старта президентской кампании Виктор Федорович  не станет, ведь он не собирается быть статистом в ходе избирательной кампании.

Информационный кнут

Если поиск точек соприкосновения Партии регионов и президентского Секретариата в вопросе противодействия импичменту будет неудачным, у команды Ющенко остается только один выход: взорвать мощную информационную бомбу. Именно так поступали соратники Билла Клинтона и Бориса Ельцина, когда им угрожало отстранение от власти. Дело в том, что импичмент – процедура довольно длительная, требующая постоянного наращивания численности задействованных в ней депутатов. Поэтому эффективным противодействием может стать именно скандал, который, вероятно, ударит по кому-то из первой сотни самых влиятельных людей страны.

Виктор Балога и его команда в затяжных политических боях прошлого года показали, что не страдают муками совести по поводу целесообразности тех или иных действий. Поэтому можно прогнозировать, что ответный удар будет жестким и целенаправленным, благо компромата самого разного свойства на ведущих политиков и бизнесменов страны хватает.

Попытка запустить процедуру импичмента на излете президентской каденции вызовет  в обществе острейшее противостояние. Команда действующего Президента будет загнана в угол, откуда будет вынуждена принять бой, поскольку развитие ситуации не дает оснований рассчитывать на снисхождение победителей. Накал страстей и величина ставок позволяет сравнить отстранение главы государства от власти с ампутацией без наркоза, показанной в прямом эфире, и далеко не факт, что это реалити-шоу придется по вкусу миллионам зрителей.
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