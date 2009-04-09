Президент в Азербайджане

В Баку в Президентском дворце состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора Ющенко с Президентом Республики Азербайджан Ильхамом Алиевым. В церемонии также приняли участие супруги президентов. После окончания церемонии началась встреча В.Ющенко и И.Алиева в формате «с глазу на глаз». В составе украинской официальной делегации – и.о. министра иностранных дел Украины В. Хандогий и заместитель главы Секретариата Президента А. Гончарук. Основной целью визита Президента Украины в Азербайджан эксперты называют решение энергетических вопросов, в частности, переговоры относительно участия Азербайджана в проекте «Одесса - Броды». .Фото Пресс-службы Президента Украины