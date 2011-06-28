Одесские власти отмечали День Конституции под флагами Партии регионов (ФОТО)

Торжественное возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко в честь дня Конституции в Одессе прошло под знаменами правящей в стране Партии регионов, сообщает ИА «Репортер».

На возложении отсутствовал городской голова Алексей Костусев, который, по словам его первого заместителя Сергея Черненко, сейчас находится с рабочей поездкой в городе-побратиме Одессы Регинсбурге.

Возложить цветы к Кобзарю пришли глава ОГА Эдуард Матвийчук, глава областного совета Николай Пундик, заместители городского головы Сергей Черненко, Елена Павлова, Николай Рубля, а также главы районных администраций города.

По мнению Черненко устав города, принятый в этом году, базируется на принципах Конституции Украины. Наличие флагов одной политической силы, членами которой являются практически все руководители города и области, заместитель городского головы посчитал абсолютно нормальным.

«Партия регионов является одной из ведущих политических сил нашей страны и очевидно, что тоже отмечает этот праздник, который является общим для всех украинцев», - заявил Черненко.

Фото: ИА «Репортер»