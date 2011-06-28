Новую Конституцию начнут писать уже в июле - Ставнийчук

Работа по наработке концепции формирования и функционирования Конституционной ассамблеи будет завершена в июле. Об этом в эфире «5 канала» сообщила руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации администрации президента Марина Ставнийчук.

«Речь идет о достаточно серьезной и основательной работе, методологической работе по наработке концепции, по формированию и функционированию Конституционной ассамблеи. Понятно, что такая работа не может быть сделана за один или за два дня», - сказала Ставнийчук.

Она отметила, что в то время, когда с начала нынешнего года президент Виктор Янукович поддержал инициативу первого президента Леонида Кравчука, относительно создания Конституционной ассамблеи, была создана научно-экспертная группа, которая собиралась для того, чтобы подготовить такую ​​концепцию.

По словам Ставнийчук, к этой работе инициативно присоединились комиссия по развитию демократии.

«Известно, что в марте Венецианская комиссия, Европейская комиссия за демократию через право, рассмотрела предложения по концепции, которые, практически, за месяц были наработаны в Украине, относительно Конституционной ассамблеи, и дала свою оценку», - уточнила она.

Руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации уточнила, что после завершения разработки концепции ассамблеи и ее одобрения Пезидентом, будет возможность «практически наполнять состав Конституционной ассамблеи, а затем и наполнять ее работу конкретным содержанием и конкретными формами».