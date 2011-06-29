Сегодня дело Тимошенко начнут рассматривать по сути

Сегодня, 29 июня, в 10:00 начнется рассмотрение по сути уголовного дела против лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Такое решение принял судья Печерского суда Родион Киреев, сообщили «Главреду» в пресс-службе БЮТ.

Как заявил Киреев, уголовное дело будет рассматриваться судьей единолично.

Судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев назначил дату рассмотрения по существу уголовного дела против Юлии Тимошенко на среду,

Напомним, на заседании 26 июня судья отклонил большинство ходатайств Тимошенко. В частности, суд оставил без изменений меру пресечения экс-премьеру. Ходатайство о перенесении судебного заседания в помещение по улице Банковая, 2 было отклонено по причине необходимости обеспечить надлежащую охрану и техническое сопровождение процесса. Кроме того, судья отказал в удовлетворении ходатайства по всем поездкам.

Также было отказано в привлечении в качестве защитника народного депутата Сергея Саса. Вместе с тем, суд удовлетворил ходатайство о привлечении в качестве адвоката Титаренко и дал разрешение направить в прокуратуру ходатайство о привлечении к ответственности следователя Нечвоглода.