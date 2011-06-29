Азаров: Не важно, как я говорю, важно - что думаю

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что его решения для страны важнее, чем то, на каком языке он разговаривает. Об этом он заявил в эфире «1+1», отвечая на вопрос, почему общение происходит на русском языке.

Азаров также подчеркнул, что общается с ведущим в неформальной обстановке – в садике здания Кабинета Министров.

«Наверное, нашим гражданам очень важно, чтобы премьер-министр хорошо владел ситуацией в стране, принимал правильные решения. А это зависит, наверное, не от того, на каком языке я общаюсь, особенно неформально, а от того, насколько у меня правильно настроены мысли, знания, опыт», - сказал премьер.

При этом он отметил, что совершенствует свой украинский и уже слышал комплименты по поводу своих официальных выступлений на государственном языке.

Также Азаров подчеркнул, что правительство предпринимает усилия для развития украинского языка, кинематографа и издания книг на украинском языке.

«А то, что русский язык сейчас не зажимается, – это отрадно. Это создает условия для бесконфликтности в нашем обществе, устраняет пустую дискуссию о том, какой язык важнее», - отметил он.

В этом контексте АЗАРОВ напомнил, что при прежнем правительстве принимались решения, обязывающие школьников в русскоязычных регионах на переменах разговаривать на украинском языке.

«Это что, нормально? Наверное, ненормально», - убежден Азаров.