Украина выполнит все решения Европейского суда по Луценко и Тимошенко - Минюст

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Решение Европейского суда по правам человека по искам экс-министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко в Украине будут выполнены. Об этом в эфире «5 канала» заявил министр юстиции Александр Лавринович.

«Все, что будет установлено Европейским судом по правам человека, и будет установлено, что Украина сделала неправильно и в чем она должна сделать шаги по восстановлению прав гражданина - все будет выполнено», - заверил Лавринович.

Как сообщалось ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 21 июня подала жалобу в Европейский суд по правам человека. «В нашей жалобе мы просим Европейский суд по правам человека признать то, что при возбуждении уголовного дела в отношении Тимошенко нарушен подпункт «с» пункта 1 ст. 5 Европейской конвенции по правам человека», - заявил защитник экс-премьера, народный депутат от БЮТ Сергей Власенко.

Кроме того, в Европейский суд по правам человека с двумя исками против действий прокуратуры в суде, а также содержания под стражей обратился и экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.