Из-за пожара с донецкой шахты эвакуировали 30 горняков

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В г. Кировское на ОАО «Донецкая топливно-энергетическая компания шахта Комсомолец Донбасса», на глубине 580 м, в пределах выработки возник пожар. Как сообщили «Главреду» в пресс-службе МЧС, в шахте работали 334 горняка.

Отмечается, что на данный момент работу на аварийном участке временно приостановлено. 30 горняков выведены на поверхность. Жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 6 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергуголь. Причина пожара устанавливается.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Донецкой области.

фото: dtek.com