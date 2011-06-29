Из-за пожара с донецкой шахты эвакуировали 30 горняков

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В г. Кировское на ОАО «Донецкая топливно-энергетическая компания шахта Комсомолец Донбасса», на глубине 580 м, в пределах выработки возник пожар. Как сообщили «Главреду» в пресс-службе МЧС, в шахте работали 334 горняка.
Отмечается, что на данный момент работу на аварийном участке временно приостановлено. 30 горняков выведены на поверхность. Жертв и пострадавших нет.
К тушению пожара привлечены 6 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергуголь. Причина пожара устанавливается.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Донецкой области.
фото: dtek.com