Безсмертный видит Тимошенко пятым Президентом Украины

Судебная процесс над экс-премьер-министром Юлией Тимошенко приведет к тому, что Тимошенко станет пятым Президентом Украины, и не важно осудят ее или нет. Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Безсмертный.

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«С моей точки зрения не имеют никакого значения откуда заходить в кабинет президента - из камеры заключенного, или из офиса Народного депутата, или из офиса политика. Очевидно, что этот процесс приведет к тому, что Тимошенко станет пятым Президентом Украины. И процесс, который разыгран на условиях, которые мы видим, он, очевидно, придает колоссальные документы самой Тимошенко», - заявил Безсмертный.

По его мнению, окружение Президент Украины Виктора Януковича делает ему медвежью услугу.

«Есть такая пословица, что не умный услужливый хуже, чем враг. Так вот, мы видим в этом случае неразумных услужливых, которые делают медвежью услугу властям. Более того, они предоставляют колоссальные аргументы для активизации позиции и авторитета самой Тимошенко », - добавил он.

Напомним, сегодня, 29 июня, в 10:00 начнется рассмотрение по сути уголовного дела против лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.