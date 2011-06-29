Янукович советует «Стоп цензуре!» с ним не связываться

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Президент Украины Виктор Янукович не собирается встречаться с представителями движения «Стоп цензуре!», поскольку считает их заангажированными. Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.

«Что касается встречи. Определенная заангажированность тех журналистов, которые ищут конфликт со мной, она заставляет меня уходить от этих конфликтов. И я не хочу играть в эту грязную игру. Я тоже человек - первое. И второе, я, кроме того, еще несу ответственность за положение дел в стране. И, так как мне кажется, лучше было бы, чтобы они со своими попытками искали других клиентов. Их достаточно. Я не тот. Я им не по зубам», - заявил Янукович.

Отвечая на вопрос журналистов о состоянии дел со свободой слова, в частности, и в регионах страны, Янукович заявил, что он, часто находясь в регионах, встречается с представителями СМИ и не видит проблем в этой сфере.

«Я таких случаев, по большому счету, не знаю», - сказал Президент.

«Есть много проблем, возникающих между владельцами СМИ и коллективами. Эти вопросы есть. Они существуют, вмешиваться в них властям очень трудно. И я убежден, что такие вопросы есть не только в Украине, они есть везде в мире. Я с журналистами общаюсь из разных стран. Эти вопросы существуют», - сказал Президент.

фото: president.gov.ua