Шаттл «Атлантис» 8 июля совершит свой последний полет

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Американское космическое агентство НАСА официально утвердило дату последнего в истории запуска шаттла «Атлантис» - челнок стартует к МКС 8 июля, пишет РИА «Новости».

Предварительно эта дата была утверждена еще в мае, руководство миссии на заседании во вторник подтвердило готовность шаттла к запуску.

«Шаттл на стартовой площадке и в отличной форме. Команда «Атлантиса» смотрит на рабочий процесс и обратный отсчет с оптимизмом, и мы надеемся, что у нас получится запустить его 8 июля точно по плану», - заявил директор запуска программы шаттлов Майк Лайнбах.

В рамках миссии, которая продлится 12 дней, астронавты, в частности, проведут эксперимент по тестированию инструментов и технологий, необходимых для автоматизированной дозаправки спутников на орбите. Команда шаттла также заберет с МКС сломанный насос системы охлаждения - инженеры на Земле намерены установить причину его поломки.

Как отмечает НАСА, у команды миссии «есть желание сэкономить энергию так, чтобы ее хватило на дополнительный день миссии», который уйдет на загрузку и разгрузку шаттла.

Шаттл «Атлантис» станет последним кораблем, запускаемым по программе «Спейс шаттл». «Ушедшие на пенсию» корабли будут переданы в американские музеи. Причина прекращения полетов шаттлов - выработка ресурса кораблей и огромные финансовые затраты на подготовку и обслуживание космических челноков.

фото: NASA