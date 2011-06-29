Начался суд над Тимошенко, в зале суда – яблоку негде упасть

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Печерский районный суд г. Киева сегодня, 29 июня, начал рассматривать по сути дело экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Председательствует судья Родион Киреев.

На данный момент, помещение суда переполнено людьми.

В суд прибыли народные депутаты Украины И. Богословская, З. Шкиряк, А. Шкиль и А. Гриценко.

Несмотря на то, что пресса собралась у суда уже в 8 часов, часть журналистов запустили только через час.

В то же время сам суд начал первое заседание в отсутствие Юлии Тимошенко, поскольку, по информации из ее окружения, автомобиль экс-премьера попал в пробку.

фото: кадр прямой трансляции из зала суда / tymoshenko.ua