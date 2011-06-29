Google готов запустить «убийцу Facebook»

Американский интернет-гигант Google во вторник объявил о решении запустить проект по созданию собственной социальной сети, которая, как ожидается, станет не только довольно близким аналогом, но и прямым конкурентом Facebook - в настоящее время самой большой соцсети в мирепишет «Интерфакс-Украина».

Ранее Google уже предпринимал неудачные попытки интегрировать социальные функции - например, проект Buzz, - в свой почтовый сервис Gmail.

Сеть, получившая название Google+, будет запущена, как ожидается, в самое ближайшее время, однако на первых порах членство в новой соцсети можно будет получить лишь по приглашению. По состоянию на среду, страница сервиса предлагает оставить данные о своем аккаунте в Gmail, чтобы иметь впоследствии возможность получить информацию о начале работы соцсети.

Хотя Google избегает упоминать своего главного конкурента, очевидно, что в основе его стратегии будет лежать исправление недостатков Facebook.

В частности, предполагается, что пользователи Google+ будут иметь больше возможностей для настройки различных режимов приватности, что позволит им лучше контролировать свои личные данные. Ранее Facebook неоднократно был замешан в целой череде скандалов, связанных с раскрытием личной информации пользователей.

Эксперты, по началу отнесшиеся к идее создания Google+ с воодушевлением, очень скоро стали говорить о том, что, хотя этот сервис явно будет куда более успешным, чем, например, Buzz, ему еще очень далеко до статуса «убийцы Facebook», поскольку по сути в Google+ слишком мало инноваций, которые бы могли убедить давнего пользователя той или иной сети изменить свои предпочтения.