Тимошенко получила от судьи нагоняй

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В Печерский районный суд Киева прибыла экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. По ее словам, она опоздала на заседание суда из-за того, что ее автомобиль попал в пробку, пишет УНИАН.

Появление Тимошенко народные депутаты и ее сторонники встретили аплодисментами.

В адрес председательствующего на заседании судьи Родиона Киреева собравшиеся начали что-то выкрикивать, однако из-за чрезмерного количества людей в зале не было слышно, о чем именно шла речь.

Тимошенко поблагодарила своих сторонников за «настоящую оценку деятельности суда». Это возмутило Киреева, и он попросил Тимошенко не руководить в зале суда.

«Ваши действия направлены на срыв судебного заседания», - сказал он.

Кроме того, Киреев обратился с просьбой к правоохранителям вывести из зала суда народного депутата от «БЮТ-Батькивщины» Виктора Тарана-Терена, который, по мнению судьи, «неадекватно высказался» в его адрес.

Однако депутат остался в зале.

Как сообщалось ранее, суд начал сегодняшнее заседание по делу Тимошенко без самой обвиняемой.

фото: кадр прямой трансляции из зала суда / tymoshenko.ua