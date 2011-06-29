Тимошенко оказалась встать перед судом – говорит, что не уважает судью

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко снова отказалась вставать перед судом. Об этом она заявила во время судебного заседания в ответ на просьбу судьи встать, пишет «Украинская правда».

«Я уже один раз вам сказала, что вставать надо перед судом. Вы не суд. Вы - фарс. И, судя по решению, которое вы приняли в субботу, проигнорировав все ходатайства, проигнорировав закон, Конституцию, все мои права. Вы не суд и вставать перед вами я не буду», - отметила Тимошенко.

Вместе с тем представитель обвинения заявил, что закон требует вставать при обращении к председательствующему на судебном заседании.

Судья Родион Киреев отметил, что такие действия Тимошенко свидетельствуют о явном неуважении к суду.

В ответ на это Тимошенко сказала: «Неуважение к человеку, который носит фамилию Киреев, потому что он в субботу принял заведомо неправосудные решения, заведомо незаконные решения и таким же образом продемонстрировал, что это не суд, а департамент Администрации Президента».

«Суд в очередной раз предупреждает о недопустимости такого поведения», - отметил в свою очередь судья.

фото: кадр прямой трансляции из зала суда / tymoshenko.ua