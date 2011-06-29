Тимошенко просит у суда три недели и три дня

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Экс-премьер-министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подала ходатайство в Печерский райсуд Киева о предоставлении трех дней для ознакомления с обвинительным приговором и трех недель для завершения ознакомления с делом. Об этом Тимошенко заявила в ходе заседания суда, пишет «РБК-Украина».

В то же время защитник Тимошенко Сергей Власенко заявляет, что ему не сообщили должным образом о времени и месте заседания.

«По информации СМИ, суд объявил о времени и месте в последний рабочий день, в субботу, около 11-и ночи. Как это предусмотрено УПК, повестки, полученной под расписку, ни я, ни Тимошенко не получили. Будучи сознательными, мы появились...», - сказал Власенко.

фото: кадр прямой трансляции из зала суда / tymoshenko.ua