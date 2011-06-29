Суд дал Тимошенко время до 4 июля

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Печерский районный суд г. Киева перенес на 10:00 4 июля заседание по сути по делу лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Об этом огласил ведущий заседание судья Родион Киреев, пишет «РБК-Украина».

«Суд разъясняет, участники имеют право знакомиться с делом... Согласно ст. 286 УПК на месте суд постановил слушание дела отложить до 4 июля 2011 года, до 10 часов. Судебное заседание окончено», - сказал Киреев.

Напомним, ранее Тимошенко подала ходатайство о предоставлении ей трех дней для ознакомления с обвинительным приговором и трех недель для завершения ознакомления с делом.

фото: кадр прямой трансляции из зала суда / tymoshenko.ua