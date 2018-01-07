Волонтер рассказал, когда Украина сможет "распилить" Черноморский флот РФ на металлолом

За последнее время Россия нарастила достаточной серьезный военный потенциал в аннексированном Крыму.

Об этом волонтер, основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега заявил на чате в "Главреде".

В то же время он считает, что проблема Крыма не в том, сколько танков нагнали туда оккупанты, а в том, что охранять перешеек, соединяющий Крым с Украиной, можно и относительно маленьким контингентом.

"Я думаю, что в ближайшие годы Россия вряд ли ослабнет настолько, чтобы добровольно оттуда уйти. А Украина вряд ли окрепнет настолько, что военным путем Крым освободить. Поэтому достаточно преждевременно думать о том, как мы будем "пилить" российский Черноморский флот в Балаклаве на металлолом. К сожалению", — добавил Дейнега.

Напомним, ранее волонтер назвал главную проблему украинской армии.