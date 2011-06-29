Президенты Украины и Монголии нашли взаимный интерес

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Украина заинтересована в поддержании с Монголией постоянных контактов. Об этом на встрече с Президентом Монголии Цахиагийном Элбэгдоржем заявил Президент Украины Виктор Янукович, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства.

«Конечно, у нас есть много вопросов взаимного интереса как наших торгово-экономических отношений, так и общего позиционирования в различных международных организациях... Думаю, сегодня мы продолжим этот диалог», - сказал Янукович.

Он подчеркнул, что Украина заинтересована в поддержании с Монголией постоянных стабильных контактов. Особенно важны в этом контексте встречи на высоком уровне.

Со своей стороны Элбэгдорж отметил традиционно дружеские отношения между Украиной и Монголией. Он, в частности, обратил внимание, что сегодня воины двух стран служат бок о бок в миротворческих силах в разных точках мира.

Президент Монголии обратил отдельное внимание на высокий уровень образования, который традиционно получали монгольские студенты в украинских вузах (в 1983-1988 годах Элбэгдорж учился во Львовском высшем военно-политическом училище на факультете военной журналистики).

фото: president.gov.ua