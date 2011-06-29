Власть через суд пытается ликвидировать оппозицию - Тимошенко

{1-}

Судья Печерского районного суда г. Киева Родион Киреев по указанию власти полностью игнорирует доводы защиты в деле о газовых контрактах. Об этом на брифинге заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, пишет «Интерфакс-Украина».

«Это суд, который является фарсом, который сейчас специально назначен, чтобы ликвидировать в Украине оппозицию… чтобы лишить ее возможности бороться за независимость Украины, не давать альтернативу развитию нашему государству», - сказала Тимошенко.

Она также отметила, что «он (судья Киреев. – Ред.) не взял во внимание, что директивы (на подписание газовых контрактов с РФ. – Ред.) были лично мои как премьера, а не директивы Кабинета министров».

Подсудимая убеждена, что таким образом «никакого превышения служебных полномочий» с ее стороны не было.

Кроме того, Тимошенко заявила, что аудит компании Ernst and Young свидетельствуют о том, что в 2009 году «убытков государству нанесено не было».

«Судья не просто проигнорировал очевидные и квалифицированные доводы… у него есть задание – расправиться со мной…», - подчеркнула она.

Напомним, сегодня, 29 июня, Печерский районный суд г. Киева перенес на 10:00 4 июля заседание по сути по делу лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

фото: кадр прямой трансляции из зала суда / tymoshenko.ua