Обвинительное заключение по Тимошенко насчитывает более 80 страниц

Обвинительное заключение в отношении лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко насчитывает 81 страницу. Об этом она сообщила сегодня на брифинге, пишет УНИАН.

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«Там 81 страница с дополнениями. И это обвинительное заключение предусматривает, что якобы нанесены убытки за счет увеличения цены за транспортировку газа через территорию Украины», - сказала Тимошенко, отметив, что независимый аудит доказывает, что, напротив, произошло уменьшение расходов на транспортировку российского газа.

По словам экс-премьера, это обвинительное заключение написано исключительно с одной целью - чтобы расправиться с ней и с украинской оппозицией в целом.

Она также выразила убеждение, что приговор в отношении нее уже написан «под диктовку Януковича».

фото: кадр прямой трансляции из зала суда / tymoshenko.ua