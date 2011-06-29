Киреев хочет засудить Тимошенко до дня рождения Януковича - Власенко

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Судья Печерского суда г. Киева Родион Киреев спешит вынести приговор лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко ко дню рождению Виктора Януковича. Об этом на брифинге заявил защитник Тимошенко, народный депутат от БЮТ Сергей Власенко, пишет «Лига».

В частности, Власенко отметил, что «судья не имел права назначать рассмотрение дела на понедельник (4 июля. - Ред.), поскольку, по закону, судья должен был дать три дня (для ознакомления с обвинительным заключением. - Ред.).

«Это четверг, пятница и суббота, а если последний день приходится на выходной, то последним днем (ознакомления. - Ред.) считается первый рабочий день. То есть последним днем трехдневного срока по закону является понедельник, а уже на понедельник судья назначил дело. То есть, судья очень торопится, наверное, ему нужно сделать подарок на день рождения президента», - подчеркнул он.

Напомним, день рождения Виктор Янукович отпразднует 9 июля.

фото: tymoshenko.ua