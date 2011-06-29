Фирташ только в СМИ слышал, что его вызывают в американский суд

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Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, совладелец компании RosUkrEnergo (Швейцария), не получал никаких официальных уведомлений об иске против него экс-премьера Украины Юлии Тимошенко в суде Нью-Йорка, и не слышал о данном иске. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Фирташа.

Пресс-служба отмечает, что в сообщениях, опубликованных в некоторых украинских СМИ, упоминался иск Тимошенко, предъявленный в Нью-Йорке против Фирташа, компании RosUkrEnergo, и ста неназванных ответчиков.

«Кроме отрывочной информации в СМИ о якобы поданном иске, Фирташ не получал никакого официального уведомления относительно существования данного иска, и никаких судебных документов ему вручено не было», – отмечено в сообщении.

При этом пресс-служба отмечает, что 27 июня 2011 года некоторые украинские СМИ сообщили, что судом Южного Округа Нью-Йорка по данному делу выдан ордер, в соответствии с которым стороны должны прибыть в суд для обсуждения статуса дела.

«Если сообщения, опубликованные в СМИ, соответствуют действительности, то Тимошенко обязана формально вручить Фирташу и другим ответчикам копию вышеуказанного судебного ордера», – отмечает пресс-служба.

Пресс-служба отмечает: поскольку Фирташ не был официально извещен или уведомлен о существовании подобного требования суда и никаких судебных документов не получал, то на данный момент он не видит никаких оснований комментировать сам факт существования иска, или же ордера, о котором упоминалось.

Напомним, ранее издание Kyiv Post опубликовало документ, согласно которому Дмитрия Фирташа, владеющего компанией RosUkrEnergo, вызвали в американский суд по иску, поданному экс-премьер-министром Юлией Тимошенко.

В то же время сегодня, 29 июня, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко сообщила, что будет подавать ходатайство, чтобы ее отпустили в США, где она намерена принять участие в заседании суда Нью-Йорка против RosUkrEnergo.

фото: groupdf.com