Бойко говорил с Миллером о стратегическом сотрудничестве, а не о газе

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На встрече министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко с председателем правления РАО «Газпром» Алексеем Миллером обсуждались вопросы стратегического сотрудничества. Об этом Бойко сказал в комментарии журналистам, пишут УНН.

«В ходе переговоров обсуждались вопросы стратегического сотрудничества», - отметил Бойко.

Отметим, ранее в пресс-службе «Газпрома» сообщили, что сегодня в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко.

«Стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере», - сообщили в пресс-службе.

фото: bagnet.org