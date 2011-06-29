Freedom House сравнил Украину с революционными странами Ближнего Востока

29 июня 2011, 13:35

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На сегодняшний день большинство стран постсоветского пространства имеют немало признаков «уязвимости для непредсказуемых кризисов наподобие тех, что происходят на Ближнем Востоке и в Северной Африке». Об этом идет речь в новом отчете американской неправительственной организации Freedom House под названием «Нация в пути» за 2011 год, сообщает радио «Свобода».

В частности отмечается, что около 80 процентов населения бывшего СССР живут в условиях авторитарного засилья в государствах, являющихся потенциальной опасностью для этих народов в перспективе.

В отчете Freedom House также говорится, что в таком ключевом для региона государстве, как Украина, «произошло снижение демократических показателей» по большинству исследуемых параметров.

Так, директор Freedom House по исследованиям Кристофер Уокер объяснил, что означает сейчас «авторитарный тупик для стран бывшего СССР».

«В отчете, где охвачено 29 стран, мы отмечаем, в частности, продолжающуюся эрозию демократии в странах бывшего СССР, за исключением государств Балтии. Исследование выявило, что лидеры, власть в большинстве из этих авторитарных стран не только остаются у руля, без качественных изменений правительств, но также не проявляют никаких признаков серьезных инициатив по демократическим реформам. Я думаю, что-то очень похожее мы видели и в странах Ближнего Востока и Северной Африки», - отметил Уокер.

В отчете также говорится, что в Украине, которая является примером реформ для своих соседей на Востоке, видны проявления всех авторитарных тенденций и отсутствие продвижения в совершенствовании демократии, которые были зафиксированы как в других постсоветских странах, так и в государствах Ближнего Востока и Северной Африки.  

Авторы документа «Нации в пути» также отмечают, что свертывание реформ в Украине происходит под руководством Президента Виктора Януковича. В исследовании отмечается спад в украинской демократии по 5 из 8 основным исследуемым показателям. Это касается сворачивание свободы прессы, нарастание давления властей на оппозицию, отступления от демократии в общегосударственном управлении, уменьшение независимости судов, рост коррупции.  

Кристофер Уокер также отметил, что большинство лидеров постсоветских стран, семь из девяти, относительно молодые, и это таит в себе опасность для демократии.

«Только в двух странах бывшего СССР из девяти, исследуемых нами, сторонники сильной руки старше 70 лет. Таким образом вы имеете лидеров по текущим параметрам, которые могут там править долгое время и на заслугах прошлого. А это значит, что они будут у власти неопределенно длительный срок, что не обещает оправдание надежд на реформы и никаких усилий для либерализации. Эти страны действительно стоят перед перспективой политического застоя на длительную перспективу», - сказал Уокер.  

Поэтому и авторы отчета Freedom House предупреждают, что такое развитие событий на постсоветском пространстве таит в себе угрозы взрывов народного недовольства, подобных тому, что произошли в Египте, Тунисе, и наблюдается сейчас в Сирии, Ливии и других арабских странах Ближнего Востока и Северной Африки.

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