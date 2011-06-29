Германия дала 100 тыс. евро на защиту прав украинцев

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Германия предоставила финансовую поддержку пяти проектам украинских неправительственных правозащитных организаций на сумму 100 тыс. евро. Об этом сообщил посол Германии в Украине Ганс-Юрген Гаймзет после подписания соглашений с общественными организациями, пишет «Интерфакс-Украина».

«В который раз мы предоставляем поддержку проектам в сфере защиты прав человека в Украине. Общая стоимость этих проектов – примерно 100 тысяч евро», - сказал Гаймзет.

Так, Германия поддержала проект «Института развития региональной прессы» в рамках которого будет предоставляться советы журналистам, каким образом эффективно получать информацию, избегая ущемления прав при работе.

Кроме того, финансовую поддержку получил проект «Укрепление гражданского контроля над деятельностью правоохранительных органов» Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека, проект «Равноправие женщин: Донецк» Донецкой общественной организации «Альянс», проект «Защита детей (Our cids)» Немецко-польско-украинского общества, а также будет профинансировано повышение квалификации 15 украинских преподавателей истории в «Доме ванзейской конференции» в Берлине через Украинский центр изучения истории холокоста.

В 2009 году немецкая поддержка составила около 120 тыс. евро, в 2010 – 104 тыс. евро.