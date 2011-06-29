Кабмин дал 4 млн грн на памятник жертвам Голодомора в Вашингтоне

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Кабинет Министров Украины утвердил Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по поддержке связей с украинцами, проживающими за пределами Украины. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе КМУ.

Проект Постановления разработан МИД во исполнение Бюджетного кодекса Украины от 08.07.2010 г. по поручению Кабинета Министров Украины от 17.01.2011 г. и согласован Министерством юстиции, Министерством финансов, Министерством экономического развития и торговли, Государственной казначейской службой и Государственной финансовой инспекцией Украины.

Реализация Постановления будет осуществляться за счет и в пределах ассигнований, утвержденных для МИД Украины в Государственном бюджете по программе «Мероприятия по поддержке связей с украинцами, проживающими за пределами Украины».

Главной целью принятия указанного документа является определение механизма и направлений использования средств по данной бюджетной программе. В первую очередь средства будут направлены на оплату изготовления бланков удостоверения заграничного украинца и установка в г. Вашингтон памятного знака жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

13 октября 2006 Конгресс США принял Закон «О даче согласия правительства Украины на сооружение мемориала, чтобы почтить память жертв голода 1932-1933 годов на федеральной земле Округа Колумбия», который является действующим до осени 2013

Согласно законодательству США, правительство Украины должно построить памятник / памятный знак к сентябрю 2012 г . - на протяжении семи лет с даты вступления в силу упомянутого Закона.

14 октября 2009 правительство Украины приняло Распоряжение «О мерах по сооружению в г. Вашингтон памятника жертвам Голодомора 1932-1933 годов» согласно которому 3 декабря 2009 Министерство культуры и туризма Украины провело блиц-конкурс.

Участие в конкурсе приняли 32 участника, которые представили 51 эскизный проект среди которых МКТУ определено пять лучших проектов и, через МИД, передано американской стороне для окончательного определения проекта, который будет реализован.

Кабинетом Министров Украины согласован проект Постановления, согласно которому МИД Украины предполагается передать бюджетные средства в сумме 4 млн грн на меры по созданию памятного знака в Вашингтоне.