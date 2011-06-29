В повестке ВР ни пенсионной реформы, ни отмены техосмотра, ни упрощенки

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На сайте Верховной Рады обнародован предварительный проект последней пленарной недели перед каникулами (5-8 июля), сообщает «Зеркало недели. Украины».

Проект составлен по предложениям комитетов и в нем пока отсутствуют ключевые законопроекты текущей сессии: о пенсионной реформе (№7455), о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно «упрощенки» (№8521), об отмене техосмотра (№8397), о государственной службе № (8306).

Однако эти законопроекты могут быть внесены в повестку дня сессии парламента на согласительном совете, который традиционно должен состояться в понедельник, 4 июля.

Напомним, что в первом чтении пенсионный законопроект правительства №7455 был принят депутатами 16 июня. Пенсионная реформа предполагает увеличение пенсионного возраста для женщин и ряд других дискриминационных мер.

Правительственный законопроект №8521 о внесении изменений в Налоговый кодекс, касающихся упрощенной системы налогообложения и малого предпринимательства, также был принят 16 июня.

Президентский законопроект №8397 об отмене техосмотра депутаты одобрили в первом чтении 31 мая.

Президентский законопроект №8306 Рада приняла 7 апреля.