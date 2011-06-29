МИД взял на себя вину за ляп с поздравлением

Ошибку в поздравлении руководству страны Джибути по случаю Дня независимости допустил сотрудник Министерства иностранных дел. Об этом «Украинской правде» сообщил директор информационного департамента МИД Олег Волошин.

«Досадная ошибка, которая возникла в украинском варианте поздравление президенту республики Джибути, была допущена сотрудником одного из территориальных департаментов МИД. Возникла она из-за злоупотребления нашими коллегами использованием шаблонов и функций «копировать-вставить», - сказал он.

«В оригинале, направленном в адрес президента Республики Джибути на французском языке, ошибки нет. Письмо составлено абсолютно корректно, согласно всем дипломатическим канонам. Следовательно, никакого вреда имиджу Украины в этом аспекте не нанесено», - добавил Волошин.

По словам представителя МИД, в отношении сотрудника, который допустил ошибку, будут приняты необходимые дисциплинарные санкции.

Как известно, ранее на сайте Президента Виктора Януковича было опубликовано поздравление по случаю Дня независимости Джибути, адресованное президенту другой страны - Ганы.