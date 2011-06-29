Израиль готовится встретить вторую «Флотилию свободы»

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Израильские военные готовятся к встрече новой «Флотилии свободы», направляющейся в сектор Газа - по официальным данным, с грузом гуманитарной помощи, сообщает Би-би-си.

Власти страны заявляют, что попытаются не допустить повторения прошлогоднего сценария, когда перехват флотилии фактически превратился в штурмовую операцию, в ходе которой погибло девять пропалестинских активистов, являвшихся гражданами Турции.

Инцидент у берегов Газы вызвал широкое международное осуждение. Под давлением мирового сообщества Израиль, в частности, несколько ослабил условия сухопутной блокады сектора, однако по-прежнему решительно настроен не допустить доставки грузов морским путем.

«Израиль не намерен снимать морскую блокаду сектора Газа, а каждого, кто попытается ее нарушить, ожидают решительные действия военно-морских сил ЦАХАЛа [Армии обороны Израиля]», - подчеркивается в документе, принятом по итогам экстренного совещания израильского кабинета по вопросам безопасности и внешней политики, состоявшегося в понедельник в Иерусалиме.

Если обычно большинство израильских министров стараются избегать рассказывать о содержании подобных секретных заседаний, на этот раз все было наоборот. Власти предпочли первыми перейти в настоящую психологическую атаку против организаторов флотилии.

фото: isra.com