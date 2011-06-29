Евродепутат попросил освободить Луценко под его личную гарантию

Депутат Европарламента Марек Сивец готов предоставить украинскому суду личную гарантию, если она будет необходима для освобождения из-под стражи экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко, сообщает «Фокус».

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«Не так давно министр Луценко, который в настоящий момент находится в тюрьме, попросил меня обратить внимание на его дело. В круг моих обязанностей не входит решать, поддержит ли суд обвинения, или нет. Но в одном я уверен: заключение - это самая жестокая мера пресечения в уголовном преследовании», - приводит слова Сивеца пресс-служба «Народной самообороны».



«Я решил обратиться к полномочным судебным органам с просьбой рассмотреть мою личную гарантию как аргумент для освобождения министра Луценко и предоставления ему возможности свободно отвечать перед судом, где - мне очень хочется верить - он докажет свою невиновность», - заявил евродепутат.



Сивец также напомнил, что во время последнего пленарного заседания в Страсбурге Европарламент принял срочную резолюцию относительно текущей ситуации в Украине, и в частности, относительно распространения случаев открытия уголовных дел против прежних членов правительства и других заметных деятелей, которые все чаще становятся объектом любопытства со стороны прокуроров и судов.



«Именно этих дел и касается резолюция Европарламента, которая привлекает внимание украинской власти к необходимости обеспечить законность и прозрачность подобных расследований. Так, чтобы не было ни одного подозрения, что правосудие работает в интересах какой-то определенной политической силы», - заявил Сивец.



Марек Сивец - польский политик, бывший руководитель Бюро национальной безопасности Польши, с 2004 года - депутат Европейского парламента, возглавляет делегацию Комитета парламентского сотрудничества ЕС - Украина.

фото: nso.org.ua