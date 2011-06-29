У Тимошенко 55 млрд долл. - Богословская

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Глава депутатской следственной комиссии Верховной Рады по расследованию газовых контрактов с Россией Инна Богословская утверждает, что ее жизни угрожают, сообщают «Известия в Украине».

На вопрос. насколько серьезны угрозы в адрес Богословской, она ответила, что ее «много раз пытались запугивать, но я никогда не писала заявлений в милицию. Даже в 2000-м, когда мне пришлось четыре месяца жить под охраной. С тех пор я и мое окружение научились чувствовать настоящую опасность. Тимошенко сейчас предпринимает прямое давление на меня и на суд. Я долго работала адвокатом, но такое вижу впервые».

Кроме того, политик утверждает, что Тимошенко «будет затягивать его (дело – Ред.) любыми способами. В среду она должна была начать давать показания, но ее адвокаты добились переноса на более поздний срок. Сейчас у нее в арсенале единственный способ защиты — апеллировать к общественности, работать на публику. Дело в том, что ее преступления давно уже доказаны. При нормальном рассмотрении это дело заняло бы максимум две недели. Но Тимошенко будет тянуть время и пытаться сорвать процесс».

На вопрос вернет ли долги Тимошенко российскому Министерству обороны, Богословская ответила: «Можно сказать однозначно: Украина не будет возвращать эти деньги, как бы ни разворачивались события. Экс-премьер Павел Лазаренко пытался оформить государственные гарантии под частные долги Тимошенко, но это не произошло. Так что Украина за них не отвечает. Ответит ли Юлия? Я глубоко убеждена, что настало время найти все ее зарубежные счета. В прошлом году она с дочерью и зятем отдохнули на €100 тыс. Значит, деньги у нее есть».

«Тимошенко — очень богатая женщина, еще с 1997 года. Бжезинский написал о ней в книге «Женщина ценой в 11 миллиардов долларов». Именно во столько было оценено ее состояние. На сегодня, я полагаю, эта сумма возросла в пять раз. Считаю, что нынешний капитал Тимошенко — $55 млрд.» - подчеркнула Богословская.