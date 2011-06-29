Парламент засекретил имена консультантов, которым отдает 100 млн.

29 июня 2011, 16:28

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Аппарат Верховной Рады отказался называть фамилии помощников-консультантов народных депутатов Украины, а также предоставлять информацию о количестве подручных у парламентариев, сообщает «Дело».

По закону о статусе народных депутатов, каждый из 450 народных депутатов может окружить себя 31 помощником-консультантом. При этом четверо из трех десятков помощников могут быть приняты в штат, получив статус госслужащего и зарплату. На содержание своей интеллектуальной свиты народные избранники ежемесячно получают из госбюджета по 18 тыс. грн. (216 тыс. грн. в год) независимо от общего количества помощников. Таким образом, 450 депутатам ежегодно выделяется около 100 млн. грн. на оплату труда их консультантов. 

Издание отправило запрос в Аппарат Верховной Рады с просьбой предоставить полный список помощников украинских парламентариев. Юристы Верховной Рады отказали в этой информации.

«Следует учитывать положение части второй статьи 19 Конституции Украины, согласно которой органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании и в рамках полномочий, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины, и частью второй статьи 32 Конституции Украины, которой не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах нацбезопасности, экономического благосостояния и прав человека», - сказано в ответе, который подписал руководитель Аппарата парламента Валентин Зайчук.

Скрытность парламентских чиновников легко объяснима. Если опубликовать список консультантов, то некоторым народным депутатам будет довольно непросто объяснить общественности, почему те или иные люди оказались в числе их помощников. 

Хорошим примером может служить список помощников-консультантов бывшего народного депутата от Партии регионов Николая Джиги. Как стало известно, на депутата работал 31 помощник, среди которых был и Николай Николаевич Джига – очевидно, сын парламентария.

В числе помощников удается встретить и более именитых людей. К примеру, у нынешнего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского, которому удалось до конца минувшей зимы совмещать высокий пост с мандатом народного депутата, в помощниках ходил крупный сирийский бизнесмен Мунзер Юссеф (вице-президент холдинга Hares Group). Это брат бывшего советника президента Виктора Ющенко Юссефа Хареса Абдулрахмана (президент холдинга Hares Group). 

Стоит отметить, аналогичная возможность до февраля-марта 2011 года сохранялась также у помощников и других депутатов, которые несколько месяцев совмещали работу в исполнительной и законодательной власти. В их числе экс-бютовец Олег Бабаев, на которого работало 26 консультантов. Их лишили удостоверений помощников депутата только  в марте 2011 года, хотя Бабаев оставил работу народного избранника еще осенью прошлого года, выиграв выборы мэра Кременчуга. Вряд ли на протяжении последующих нескольких месяцев депутат нуждался в услугах этих людей.

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