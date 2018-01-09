10 января, в 12.00, на сайте "Главред" состоится чат с российским политологом Дмитрием Орешкиным.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда", обсудить предвыборную кампанию и грядущие президентские выборы в Российской Федерации, нынешние непростые отношения между Украиной и Россией и перспективы их наладить, а также задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.